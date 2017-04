"Il Circo delle Pulci": vintage e artigianato per Pasqua e Pasquetta a Vicenza

APPUNTAMENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

EVENTI PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione del weekend di Pasqua, da venerdì 14 a lunedì 17 aprile, durante tutta la giornata dalle 9 alle 19, in piazzale De Gasperi a Vicenza sarà allestito "Il Circo delle Pulci", mercatino vintage e di artigianato creativo con l’esposizione di oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa. Sono inoltre in programma attività collaterali ed intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. L’iniziativa è curata dall'associazione culturale Pandora in collaborazione con il Comitato di Piazza Castello e con gli esercizi commerciali della zona, in particolare con il “Bar Castello”. Prossime date: sabato 20 maggio e sabato 17 giugno. Informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com

