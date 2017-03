"Il Circo delle Pulci": vintage, artigianato creativo e collezionismo a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

Sabato 18 marzo dalle 9 alle 19 in piazzale De Gasperi a Vicenza torna "Il Circo delle Pulci", il mercatino vintage e di artigianato creativo a cura dell'associazione culturale “Pandora”, in collaborazione con il comitato di piazza Castello ed esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello”, e con l'assessorato comuanale alla partecipazione. Saranno esposti oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa. Sono inoltre in programma attività collaterali ed intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. Informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com.

ELENCO MERCATINI