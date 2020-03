Il cinema di Wes Anderson

In occasione dell'uscita a luglio negli Stati Uniti di "The French Dispatch" è in arrivo un corso dedicato all’approfondimento di un iconico autore contemporaneo: Wes Anderson.



Il percorso monografico sarà composto da due lezioni in cui, a partire dall’analisi di diversi spezzoni di film, si esamineranno la cifra stilistica del regista texano, i temi ricorrenti del suo personalissimo cinema e le sue scelte musicali.



Il corso si concluderà con la proiezione e il commento di uno dei film più esemplificativi della cinematografia di Wes Anderson: “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” (2004).



Il corso si articola in 3 incontri da 2 ore che si terranno a Porto Burci dalle ore 20.30 alle 22.30 a partire dal 26 Marzo 2020.

Giovedì 26 Marzo: 20.30 - 22.20

Martedì 31 Marzo: 20.30 - 22.30

Giovedì 9 Aprile: 20.30 - 23.00



Il costo del corso è pari a 50 euro.



Durata: 3 incontri / 6 ore e mezza

Giorni: Giovedì 26 Marzo, Martedì 31 Marzo, Giovedì 9 Aprile

Inizio: Giovedì 26 Marzo

Luogo: Porto Burci - Contrà dei Burci, 27, 36100 Vicenza

Costo: 50 €

Termine per le iscrizioni: Lunedì 23 Marzo



Per info e iscrizioni chiamare il numero 3481551678 oppure inviare una mail a tom.bortolanza@gmail.com



Prima lezione | 2 ore



Texano, classe ’69, Wes Anderson è figlio di un dirigente nel settore dell’advertising e scrittore da cui deriva quasi certamente il suo approccio stilistico. Ma il padre e più in generale la famiglia come nucleo, non rappresentano solamente uno spunto professionale per Anderson: la rappresentazione dell’universo familiare diventa una costante ricorrente della sua cinematografia. La separazione dei genitori, infatti, avvenuta più o meno quando il regista aveva otto anni, lascia un segno indelebile su di lui: ecco allora il perché di una reiterata presenza di figure materne risolute, padri assenti o inermi e famiglie disfunzionali e atipiche. Questo da anche motivo ad Anderson di esplorare il difficile mondo infantile e adolescenziale costretto a crescere secondo un codice del tutto personale in contrapposizione alla deriva dei personaggi adulti.

La prima lezione sarà votata a descrivere un ideale viaggio attraverso la sua produzione cinematografica per ritrovare in tutti i suoi film temi comuni, personaggi ricorrenti e una forte componente biografica.



Seconda lezione | 2 ore



Le scelte stilistiche, forse ancor prima di quelle tematiche, sono quelle che hanno reso Wes Anderson un’icona del cinema contemporaneo. Spesso accusato di manierismo dai suoi detrattori, è indubitabile il fatto che la forma con cui ha confezionato ogni sua produzione sia diventata un marchio di fabbrica immediatamente riconoscibile che ha creato anche molti epigoni.

Quali sono gli aspetti della sua estetica che verranno discussi? L’utilizzo dei colori, i movimenti di macchina spesso sottolineati e resi percepibili, le simmetrie perfette, i titoli e le didascalie che introducono e scandiscono la narrazione, l’attenzione maniacale agli oggetti e ai dettagli.

E poi una divertente analisi sulle scelte musicali del regista: dal quasi “abuso” degli amati Rolling Stones all’impiego delle composizioni di Mark Mothersbaugh dei Devo e di Alexandre Desplat, la musica nei film di Wes Anderson ricopre sicuramente un ruolo di primo piano.



Proiezione (ingresso libero) | 2 ore e mezza



L’ultima lezione si protrarrà oltre le due ore per permettere l’intera visione di uno dei film più esemplari della cinematografia di Anderson, “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”, quarta produzione del regista americano uscita ufficialmente nel 2004. La visione darà modo ai partecipanti al corso di riconoscere tutti gli elementi tematici e stilistici di cui si è discusso nel corso delle prime due lezioni: sarà quindi un esercizio partecipato volto a sfruttare le nozioni apprese per una visione consapevole. L’imminente uscita del prossimo film di Anderson, “Isle of dogs“, prevista per Marzo 2018, darà modo ai corsisti di verificare poi in autonomia le competenze acquisite.



Il docente // Tommaso Bortolanza, membro dell’associazione Cineforum Labirinto, è laureato in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi sulla figura del Music Supervisor. Ha una specializzazione in Music Supervision conseguita al Berklee College of Music di Boston. Durante il percorso universitario ha prodotto un saggio di approfondimento sulla musica nel cinema di Wes Anderson. Collabora con il magazine online NonSoloCinema.