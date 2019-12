Il cinema: pellicole girate a Thiene e dintorni

Serata dedicata alle pellicole cinematografiche girate a Thiene e dintorni. Si parlerà del capolavoro di Luchino Visconti, Senso (1954) girato in parte a Lugo di Vicenza presso la Villa Godi Malinverni, delle

pellicole a sfondo storico ambientate sull'altopiano di Asiago come: Uomini contro (1970) di Francesco Rosi, Piccolo Alpino (1940) di Oreste Biancoli e Ebbrezza del cielo (1940) di Giorgio Ferroni.

Per proseguire con varie produzioni italiane e internazionali ambientate in molte ville palladiane vicentine. Si concluderà l’incontro analizzando due film girati in buona parte a Thiene: il cult movie La notte che Evelyn uscì dalla

tomba (1974) di Emilio P. Miraglia e Il mercante di Venezia (2004) di Michael Radford.



Per la serata di presentazione, del 9 gennaio, è richiesta la conferma di partecipazione all'indirizzo mattiaberaldo88@gmail.com, visti i pochi posti disponibili nella saletta dell'Urban Center.