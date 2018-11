Il Castello di Thiene diventa la Fabbrica dei Pensieri Felici: arriva Willy Wonka

Questo weekend le sale del Castello di Thiene si trasformano magicamente nella famosa Fabbrica di Cioccolato in vista dello show"Willy Wonka e la fabbrica dei pensieri felici". Si tratta del nuovo ed emozionante spettacolo firmato Jar Creative Group che sabato 24 e domenica 25 novembre farà tappa al Castello.

I bambini, ma anche i grandi, potranno scoprire le magie che è in grado di fare la Macchina dei Pensieri Felici: un marchingegno segreto ideato proprio da Willy Wonka. Tutti saranno protagonisti dello spettacolo, assieme all’Oompa Loompa Fluffet e all’amico Poofer, e tutti insieme saranno chiamati a capire perchè la macchina dei pensieri felici è stata sabotata: l’ obiettivo è salvare il mondo dalla tristezza.

Lo spettacolo che si tiene al Castello di Thiene si sviluppa in più sale rendendo gli spettatori protagonisti; la formula ideata da Jar inoltre consente di scegliere l'orario più consono tra di più repliche dello show durante le due giornate (durata 55 minuti) con inizi ogni 30 minuti.

INFO



Quando: Sabato 24 novembre e Domenica 25 novembre; dalle 14.00 alle 18.30 con inizio ogni 30 minuti. Si consiglia di arrivare almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio per ritirare i biglietti; durata spettacolo 55′ circa.



Biglietti prenotabili solo online sul sito http://www. jarcreativegroup.com/ Intero: 11,00 €; ridotto (bambini dai 4 ai 12 anni): 8,00 €; ridotto bimbi (bambini minori di 4 anni): 2,00 €