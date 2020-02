Il Carnevale di Altavilla 2020

Il Carnevale Altavillese 2020

Sabato 15 febbraio dalle ore 14.30 appuntamento ad Altavilla Vicentina con la sfilata dei carri mascherati e delle mascherine. Dopo la sfila per le vie del paese, premiazioni di Carri e Mascherine più originali e gran finale con crostoli, cioccolata calda, vin brulè, sopressa e polenta.

SFILATA DEI CARRI MASCHERATI E DELLE MASCHERINE



ore 14.30 - ritrovo in Piazza della Libertà fronte Municipio

ore 15.00 - sfilata per le vie del Paese con la Banda e le Majorettes “le stelline” di Creazzo

ore 16.30 - arrivo in Piazza della Libertà e premiazioni di Carri e Mascherine più originali

ore 17.15 - Gran Finale con crostoli, cioccolata, brulè, sopressa e polenta