"Il Carnevale dei Campigliesi": sfilata maschere a Campiglia dei Berici

Domenica 26 febbraio dalle 14 alle 17 si svolgerà "Il Carnevale dei Campigliesi" a Campiglia dei Berici presso il piazzale della Canonica con la tradizionale sfilate delle maschere. Dalle 14 alle 16 ci si potrà iscrivere al con concorso "Maschera più Bella Singoli e Gruppi". Alle 16 grande sfilata dei gruppi e dei singoli partecipanti in maschera in piazza con premiazione alle 17. Durante il pomeriggio intrattenimenti per i bambini con il "Gioco dell'Oca", musica con dj set e stand gastronomico della Pro Loco aperto con crostoli e frittelle per tutti. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 5 marzo. L'evento è organizzato dal comune di Campiglia dei Berici con la collaborazione di "Campiglia Giovane" e Consulta Associazioni. Partecipazione libera.

