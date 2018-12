Il Capodanno 2019 a Villa Bonin

Lunedì 31 Dicembre 2018



Il giardino invernale di Villa Bonin Club & Resturant ti accoglie per l’appuntamento più esclusivo dell’anno!

Il divertimento inizia dall'aperitivo, con le migliori proposte culinarie e le giuste bollicine per brindare insieme al 2019!



Una festa senza fine per vivere la prima notte del nuovo anno nel giusto stile e ballando fino alle prime luci dell’alba!



L'EVENTO PIU’ ATTESO

IL CAPODANNO 2019





☞ dalle 20:00

APERITIVO DI BENVENUTO



☞ dalle 21:00

INIZIO CENONE ITALIAN STYLE E CENA DI GALA



☞ dalle 22:30

APERTURA DISCOTECA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE E LIVE



☞alle ore 00:00

BUON 2019, BRINDISI E BUFFET DI DOLCI



Fino all'alba un evento incredibile: nella main room con le scenografie, l'animazione e le musiche dalla house alla commerciale, agli anni '70 '80 '90, nella barchessa le più belle selezioni di reggaeton e electro latino, commerciale e italiano.





Durante la nottata grande buffet e colazione per tutti!



✔ DINNER LIVE SHOW

* LUCA B.



✔ MAIN ROOM



Special performer Thorn



✔DEEJAYS

GUEST DJ GEORGIA MOS

* BOZZI

* GIANMARIA VERONESE

* VOICE CHIARA GIORGIANNI

* VOICE ARYFASHION



✔ LA BARCHESSA IN VILLA

reggaeton, elcetro latino, commerciale e italiano





:::::::::::::::::::::::::::::::::::::LA CENA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

====== IL CENONE DI SAN SILVESTRO======





APERITIVO IN PIEDI



Prosecco DOC extra dry Montelvini

Cocktail Mimosa e Cocktail analcolici



- finger food con formaggio erborinato,

- cocktail di gamberetti,

- polpettine di manzo,

- surimi alla salsa teriyaki,

- peperoni ripieni al tonno,

- minicaprese,

- baccalà mantecato,

- cestino di pasta brisè con salsa al tartufo,

- crostino con salmone affumicato e uova di lompo,

- carpaccio di tonno con maionese al lime,

- scaglie di parmigiano al balsamico e olive giganti di cerignola,

- sfogliatine assortite prodotto da forno,

- insalatina di piovra con pomodorini

- olive taggiasche.



SERVITI AL TAVOLO:

Flan di zucchine e gamberi su emulsione ai frutti di mare con pomodorini confit e polvere di olive nere disidratate

Crostino all'olio extravergine di oliva con porcini a lamelle, burratina affumicata e carpaccio di black angus



Riso selezione carnaroli all'amarone e guanciale di sauris

scrigni di pasta fresca con chianina e cardoncelli su soffice al timo e pepe rosa



Ghiacciata al limone con belvedere vodka



Filetto di manzo con salsa al tartufo nero accompagnato da patate al forno, ratatuille di verdurine e lenticchie del buon augurio



Mousse al cioccolato bianco e frutti di bosco con croccante agli amaretti e sfera di gelato al cocco



Piccola pasticceria e frutta di stagione a centro tavola



VINI:

Lugana DOC “San Benedetto" 2016 - Zenato - Veneto

Corvina “Scaia" 2015 - Tenuta Sant'Antonio - Veneto



acqua minerale naturale “Levissima" e frizzante “Sanpellegrino"

caffè selezione vero



ore 00.00 brindisi con Franciacorta Brut DOCG “Contadi Castaldi"



====== CENONE ITALIAN STYLE ======



SERVITI AL TAVOLO



Selezione di salumi tipici italiani: sopressa del Veneto, prosciutto crudo di Parma, speck del Trentino Alto Adige

Selezione di formaggi tipici italiani: Asiago DOP, Pecorino Romano Dolce, Monte Veronese di malga

schiacciatine, focacce in fantasia e pane carasau



Caserecce all'uovo con ragout di carni di cortile ed erbette aromatiche

lasagnette alla bolognese



Gran selezione di pizze artigianali della tradizione al tagliere



Pandoro di verona con crema chantilly



birra bionda riserva "baffo moretti" in caraffa

Lambrusco DOC 2017 "lini" Emilia Romagna



acqua minerale naturale “Levissima" e frizzante “Sanpellegrino"



caffè selezione vero



ore 00.00 brindisi con Franciacorta Brut DOCG “ Contadi Castaldi" Friuli Venezia Giulia





***LA NOTTE DI VILLA BONIN***

LA NOTTE VILLA dalle ore 22:30

COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE



✔ ENTRO IL 30.12 PREVENDITA INGRESSO DISCOTECA CON 2 CONSUMAZIONI

UOMO 22 EURO - DONNA 18 EURO



✔ IN SERATA INGRESSO DISCOTECA CON CONSUMAZIONE

UOMO 22 EURO - DONNA 18 EURO



✔ CENONE DI GALA

COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE



PRENOTAZIONE ENTRO IL 25.12

UOMO 85 EURO - DONNA 65 EURO



PRENOTAZIONE DOPO IL 25.12

UOMO 100 EURO - DONNA 80 EURO



✔ CENONE ITALIAN STYLE

COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE



PRENOTAZIONE ENTRO IL 25.12

UOMO 65 EURO - DONNA 55 EURO



PRENOTAZIONE DOPO IL 25.12

UOMO 70 EURO - DONNA 60 EURO