Domenica 30 aprile alle 17.30 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alesssandro Rossi 198 organizza il dibattito "Il Capitalismo in un Bicchiere: dai Pfas alla Coca Cola: Difendiamo i Beni Comuni". Durante l'incontro interverranno: Giovanni Fazio (medico Isde e Associazione Cillsa); Alessandro Bellini (azienda agricola bio Proben di Orgiano); Luca Martinelli (video intervento, giornalista di Altreconomia); Giorgio Brasola (Laboratorio Paratodos Verona) e i delegati Adl Cobas, che lavorano alla Coca Cola. L'evento è organizzato da "Vicenza Si Solleva". Partecipazione gratuita.

A seguire verso le ore 20 cena "Grand Gourmet" a sostegno delle spese legali. Menu: crepes agli asparagi di Bassano con crema del casaro; risotto con i carletti; sformato di bruscandoli, cappuccio, zucchine trifolate alla menta e fagioli all'uccelletto; dolce "Foresta Nera".

Costo cena: 18 euro (vini esclusi). Prenotazioni al 347.1210241 entro giovedì 27 aprile.

