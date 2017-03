"Il Cammino di Cristo dal Getsemani al Sepolcro" a Palazzo Chiricati

Conferenza d'arte a cura della prof.ssa Valentina Casarotto. Giovedì 13 aprile 2017 ore 17,30 Salone d'Onore di Palazzo Chiericati Vicenza. Il cammino di Cristo dal Getsemani al Sepolcro Percorso d'arte in occasione della Santa Pasqua. Il cammino di Cristo verso il Golgota è un racconto umano di sacrificio, dolore e amore divenuto simbolo universale della Fede Cristiana. Spaziando dalla pittura alla scultura, dal Medioevo alla più attuale contemporaneità, la Passione di Cristo viene ripercorsa attraverso opere, che toccano il profondo, icone di intensa pietas e di radicata devozione popolare. Ingresso libero. Nel logo "Vicenza in Lirica" particolare dell'opera La lezione di musica, Seguace di Pietro Longhi ( 1750-1770 ca), Collezione Intesa Sanpaolo, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza In alto particolare di: Cristo portacroce, Luca Giordano, olio su tela, c.1697, Museo Nacional del Prado. Progetto grafico © Concetto Armonico.

ELENCO INCONTRI