Il burchiello - mercato della cultura

Sabato 29 settembre torna il Burchiello! Siamo lieti di annunciarvi il secondo appuntamento con il progetto di mercato&baratto&moltoaltro firmato Porto Burci, dedicato questa volta alla #cultura!



MERCATO E BARATTO



Dalle 16 alle 20.00 troverete aperta l’area mercato&baratto con espositori ed uno spazio dove potrai scambiare libri, cd, vinili, film, strumenti...



INCONTRI CON L’AUTORE



17.00 - Marta Fracasso presenta "Unidos Venceremos - Storie dal Commercio Equo e Solidale" - BeccoGiallo Editore



18.30 - Da Oaxaca a Cartura. 4 voci di poesia delle Edizioni Ronzani.

Letture ad alta voce di Stefano Strazzabosco, Maurizio Casagrande e Martina Pittarello. Sarà presente Matteo Vercesi, direttore della collana di poesia di Ronzani Editore



TEATRO E PERFORMANCE



17.30 - Corri Ricciolina - Viaggio tragicomico tra il Po e il Mediterraneo di e con Eleonora Marchiori



18.00 – Live Painting di Giulia Bogoni [Art Walk]



19.30 - Corri Ricciolina - Viaggio tragicomico tra il Po e il Mediterraneo



20.45 – Live Painting di Giulia Bogoni [Art Walk]



21.30 – “Qualcosa qualcosa” con Aurora Candelli, Matilde Rossato e Elena Walczer Baldinazzo



ESTEMPORANEA ARTE [con la collaborazione di CREATIVICENZA | Tappa di ART WALK Vicenza // la prima art walk di Vicenza]



Esposizione delle opere di Zaira Ruggiero (Art Walk), Giovanni "Grey" Grigoletto. Il caos domato (Art Walk), Giulia Bogoni (Art Walk), Valeria Marchezzolo (Art Walk), Alessandro Maggioni e Denise Gabrieli.



LABORATORI & SPERIMENTAZIONI



16.00-18.00 | "Bar dei colori", laboratorio di pittura per bambini e bambine a cura di Arciragazzi Vicenza



16.30 - 20.00 | Vicenza Human Library: leggi oltre le apparenze. Libri viventi si raccontano a tu per tu con il lettore, per contrastare gli stereotipi.



8.30-23.00 | "LEITMOTION. Repetita nocent" | Proiezioni nostop a cura di Alberto Sinistro Crudeli



18.30 | “Due chiacchere con Simone Ambrosini, artigiano enologo, sui vini dei territori dai colli berici ai colli euganei”

A seguire presentazione di una selezione di vini naturali



Speed Writing | Uno spazio-tempo protetto dove scrivere, per poi leggere, confrontarsi o distruggere



Speakers' Corner | L'angolo degli oratori che lascia a chiunque, senza discriminazioni di alcun genere, la libertà di decantare



Radio Open Mic



MUSIC by Dj Zep & Dj Marito, Cumbia / chillout set



Drink & Food con Circolo Cosmos - Porto Burci



In collaborazione con

CREATIVICENZA - Vicenza Human Library - Gocce di Giustizia - Radio Zappa - Arciragazzi Vicenza