Il Buio è servito: una cena speciale al Grifone

Sei pronto a vivere una vera avventura sensoriale? Allora vieni alla CENA AL BUIO del Grifone.

Perchè con il cuore si vede più che con gli occhi.

Una evento speciale per capire il valore della luce e, soprattutto, per conoscere “da dentro” il mondo di chi la luce non la vede mai. Potrai vivere l’emozione di degustare una squisita cena completamente AL BUIO, per comprendere il potere dei sensi.

Il Centro Commerciale “Il Grifone” di Bassano ha deciso di “sfidare” le persone vedenti, ospitando un importante evento chiamato “IL BUIO È SERVITO Tour… Il gusto non ha bisogno della vista”. E’ un appuntamento dal notevole risvolto socio-umanitario, mirato a sensibilizzare le persone, a partire dai giovanissimi, sul tema della cecità per capire il valore della luce e, soprattutto, per conoscere "da dentro" il mondo di chi la luce non può davvero vederla mai. Un’esperienza di rara forza e umanità.

“Non auguro a nessuno di perdere uno dei propri sensi,

ma alterarli può diventare un esercizio molto utile.

Quando ci si priva momentaneamente di uno di essi,

come la vista, tutti gli altri si rafforzano al punto

da poter coprire l’assenza.”

(Philippe Petit, performer francese, noto come funambolo delle Twin Towers)

Con queste parole, Philippe Petit ci invita a riflettere ed esprime in modo semplice ed esaustivo l’importanza di riconoscere, fino in fondo, quanto la capacità di utilizzare i cinque sensi sia una “ricchezza”, troppo spesso, data per scontata da chi ce l’ha.

Due sono gli appuntamenti in programma presso il Centro Commerciale “Il Grifone”.

Venerdì 4 ottobre

“Merenda da non vedenti”, dalle 9 alle 13 dedicato alle scuole di primo e secondo grado di Vicenza e provincia,dove i ragazzi dovranno indossare la mascherina oscurante, che verrà regalata al loro arrivo. Senza l’uso della vista, i partecipanti si renderanno presto conto di come tatto, olfatto e gusto li aiuteranno a distinguere i cibi e, grazie a udito e tatto, la mente riuscirà ad elaborare e memorizzare le relative posizioni di sala, tavolo, cose e persone.

“Intervista al buio”, prima della merenda, sempre muniti della mascherina, 10 bambini, scelti dai docenti, potranno rivolgere delle domande ai ragazzi dell’associazione UICI di Vicenza in modo tale da entrare in profondità sul tema e avvicinarsi alla realtà dei non vedenti.

Dopo la mascherina, prova con degli “occhiali che simulano la ipovisione”, per far comprendere che esiste oltre alla cecità, un’altra malattia.

Sabato 5 ottobre

“Cena al buio” presso l’area ristorazione del Centro Commerciale Il Grifone. I convitati saranno omaggiati di una mascherina e potranno cenare al buio. Il costo della partecipazione è di 15 euro a persona ed una parte sarà devoluta all’UIC di Vicenza che metterà a disposizione i camerieri non vedenti.

La scommessa è entrare, con garbo, ma fino in fondo, nel mondo di chi ha difficoltà e, grazie al prezioso insegnamento che ne deriva, uscirne più ricchi, più comprensivi, più attenti e consapevoli. Riteniamo che questa sia una valida occasione per sensibilizzare e coinvolgere un pubblico attento a questo tipo di disabilità.

Una cena al buio speciale con momenti coinvolgenti: dopo un iniziale smarrimento le persone, private della vista, iniziano ad utilizzare gli altri sensi e ad orientarsi nell'ambiente che le circonda. La cena deve rimanere a livello di gioco, ma deve anche servire per far riflettere i partecipanti sulle problematiche che incontrano i ciechi nella vita quotidiana.

A fine cena si scoprirà di nuovo la MAGIA DEL COLORE.