"Il Bacchiglione da Montegalda a Creola": via fluviale tra il vicentino e il padovano

Domenica 23 aprile alle 8.30 è in programma l'escursione "Il Bacchiglione da Montegalda a Creola", percorrendo la via fluviale fra Vicenza, Padova e Venezia insieme alle guide Claudio Grandis, Omero Capraro e Walter Fabris. Ritrovo in piazza Marconi davanti al municipio di Montegalda con caffè e colazione al Bar Calimero. Percorso pianeggiante di 16 chilometri fra andata e ritorno sulle due sponde del fiume. L'itinerario è esposto al sole: portare acqua e vestiario estivo qualora ci fossero temperature alte. Pranzo al sacco con viveri propri. In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata a domenica 30 aprile.

ITINERARIO: condotti dal ricercatore Claudio Grandis, lungo la pista ciclabile della riva destra del Bacchiglione, si raggiungerà il Castello di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce nel padovano, costruito intorno al Mille e ristrutturato nei secoli da vari proprietari tra cui i Carraresi, la Serenissima. Ora accoglie il Museo del Fiume Bacchiglione, che verrà visitato (ingresso compreso nell’offerta giornaliera di 10 euro o extra per gli abbonati con offerta annuale di 60 €uro). A seguire si arriverà al vecchio borgo di Creola, l'autorizzazione entreremo nell'Oratorio di S.M. del Carmine costruito nel XVI sec. e contenente il sarcofago di marmo bianco di Carrara di Benedetto Crivelli capitano di ventura insignito Doge. Al ritorno visita al Mulino Macrelli a Cervarese. Percorso pianeggiante di 16 chilometri fra andata e ritorno sulle due sponde del fiume.

COSTO: partecipazione aperta a tutti con offerta liberale di 10 euro adulti e 2 euro ragazzi. I proventi totalmente devoluti al recupero e valorizzazione di percorsi storici delle Alpi Vicentine e per scopo umanitario al “Centro Alpinistico Cristina Castagna” nella catena dell’Hindukush. Versamento quote ad inizio escursione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: cikowalter@gmail.com - 338.6985655.

