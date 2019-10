Tempo di natale al Castello di Thiene

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Al Castello di Thiene è già Tempo di Natale: il 9 e 10 novembre torna la prima mostra mercato ispirata alle feste natalizie e dedicata alle eccellenze artigiane. La novità del 2019 riguarda l'accordo firmato tra il Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio di Thiene e il Castello di Thiene, che prevede, negli spazi della vicina Villa Fabris, una serie di esclusivi workshop tenuti da Maestri Artigiani. “Si tratta – spiega Francesca di Thiene,comproprietaria del Castello di Thiene - di un accordo molto importante perché proseguiamo con il lavoro iniziato con la prima edizione di Tempo di Natale ovvero rendere più fruibile il Castello in relazione alla città. Siamo partiti con l'aprire la Cappella Gentilizia portando al suo interno, ogni anno, una diversa iniziativa. Quest'anno, grazie alla disponibilità del Centro Europeoper i Mestieri del Patrimonio, coinvolgiamo ulteriormente la città ed i visitatori. D'altronde Tempo di Natale vuole essere una proposta per l'intero territorio oltre che una opportunità per rendere fruibile il Castello”. Ad illustrare l'accordo Giovanni Giuliari, Direttore del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio: “l’Associazione Villa Fabris riconosce– sottolinea - l’impegno del Castello di Thiene nel promuovere l’attenzione al patrimonio culturale e nel sostenere la formazione agli antichi mestieri. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di collaborare alla manifestazione, aprendo non solo la villa, ma anche i laboratori del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio a quanti desiderano cimentarsi nell’attività manuale. Grazie ai nostri sapienti artigiani quanti si iscriveranno potranno imparare tecniche e materiali capaci di creare idee e regali natalizi frutto delle proprie abilità”. Ad accompagnare i visitatori dalla Mostra a Villa Fabris saranno gli studenti dell'Itet Aulo Ceccato: di fatti anche per quest'anno è stato rinnovato l'accordo per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (la exalternanza scuola-lavoro) tra la dimora storica e l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico di Thiene. “Tempo di Natale – evidenzia Alberto Samperi, Assessore al Commercio e all'Animazione del Centro Storico – apre il periodo dai grandi eventi natalizi a Thiene. Siamo lieti come Amministrazione che, a dare il via alla stagione, sia il Castello con una iniziativa che si contraddistingue per qualità ed eccellenza della proposta. Ringrazio chi organizza, Francesca di Thiene con Giovanna Poggi Marchesi, che propongono da sei edizioni un evento dedicato al Natale che ha la prerogativa di qualificare le attività e gli eventi del nostro territorio”. “Tempo di Natale – spiega Giovanna Poggi Marchesi, organizzatrice dell'evento - diventa così una piazza diffusa e preziosa dove un pubblico di tutte le età, appassionato dell’artigianato e delle bellezze architettoniche della pedemontana e della nostra bella Italia incontra i Maestri dell’arte”.Nelle stanze del Castello di Thiene,passando attraverso il cortile, fin all'interno delle scuderie, sono ospitati oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia che propongono idee, consigli e anteprime per i regali di Natale (ma non solo). Abbigliamento selezionato,calzature fatte a mano, accessori artigianali, borse hand-made, kimono; da scoprire anche le idee particolari sia per il vestire che per la casa, anche con insoliti abbinamenti materici, rispettosi dell'ambiente ed ecologici. Nuovi stili per i millenials e per la generazione Z e ancora cappelli,cashmere, cravatte su misura, biancheria per la casa in seta e tessuti esotici,saponi e profumi d'altri tempi e d'altri luoghi. Immancabili, per gli amanti della buona tavola, delizie enogastronomiche come zafferano ed olio toscano,salumi, biscotti dolci e salati, i tipici cantuccini, marmellate (anche queste dolci e salate), formaggi di malga, prodotti da forno, ed originali ceste natalizie. Per chi volesse poi concedersi una dolce pausa ecco il succo di mela brulé e il gelato affogato nella cioccolata calda.A pranzo (o come gustosa merenda) ci si incontra nella storica cucina del castello tra risotti e spuntini a tema natalizio, accompagnati dai calici divino del territorio. A cena sabato 10 novembre alle ore 20 c'è la... Cena di Natale (d'altronde Natale quando arriva... arriva): per info menù e prenotazioni scrivere a tempodinatale@castellodithiene.como telefonare al 338 3997644 (costo 45 euro). Anche quest'anno apre gratuitamente la chiesetta, esterna al perimetro del Castello, dove sarà possibile visitare (ingresso gratuito) una mostra dedicata ai principali momenti del Santo Natale: dall’Annunciazione alla Natività. I visitatori potranno anche imparare come costruire un presepe e scoprire l’artigianato presepistico italiano e la gloriosa arte dei «pupazzari» grazie all'opera di divulgazione dell'associazione italiana Amici del Presepio. Ogni anno il castello ospita un’ associazione a sfondo sociale. Il Sogno di Stefano coinvolge ognuno di noi nel desiderio di aiutare i tanti bambini malati di rene ad avere una vita normale. L’associazione favorisce e promuove la ricerca scientifica e sostiene i bisogni logistici, educativi e psicologici dei bambini e delle loro famiglie. (www.ilsognodistefano.it) Info, orarie biglietti: Sabato 10 novembre: dalle 10 alle 20, biglietto intero 5 euro a partire dai 18anni; biglietto di cortesia 0,50 euro sotto i 18 anni e per i residenti di Thiene con CARTA ’60. Domenica 11 novembre: dalle 10 alle 19, biglietto intero 8,00 euro; biglietto di cortesia 0,50 euro sotto i 18 anni e per i residenti di Thiene con CARTA’60.Info e prenotazioni: tempodinatale@castellodithiene.com-tel. 338 3997644 L’ingresso ai cani nelle sale del castello NON è consentito se non nel trasportino.

