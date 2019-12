Idioteque Dance the unusual: dj set al CSC

Un Dj & Live Set innovativo per concetto e realizzazione dedicato alle sonorità e agli artisti capaci di impersonare e declinare matrici elettroniche differenti, miscelando generi musicali apparentemente agli antipodi, fondendoli in un linguaggio dinamico e immaginifico.

In Setlist:

Moderat, Jon Hopkins, Trentemøller, Aphex Twin, Disclosure, dOP, Dardust, Ripperton, Justice, Anna, Gesaffelstein, Nils Frahm, Radiohead, Deadmau5, Ellen Allien, Apparat, Burial, Four Tet, Lindstrøm, Cosmo (musica), Space Disco, Ninos Du Brasil, Autechre, Godblesscomputers, The Chemical Brothers, Underworld, Brian Eno & many more

L’INDIETRONIC accorpa Independent Electronic Music, IDM, IndieDisco/Electro/Rock: un codice in grado di anticipare, ispirare e rivoluzionare i tempi sin dagli anni 80, radicandosi poi negli anni 90, sviluppando un suo argot nei primi anni duemila e ritagliandosi uno spazio artistico definito nel decennio corrente.

BIO

Putano Hoffman è dj, produttore e musicista.

Nell’estate del 2oo5 è il Dj degli afterparty per Subsonica, Caparezza, Carmen Consoli, Maximo Park & so on..

Nel novembre del 2oo5 diventa resident dj dello ZionRockClub, vincendo per quattro anni consecutivi il premio

MEI come miglior dj set d’Italia.

Idioteque Dance the unusual

Dj*Live Set con Putano Hoffman

Open door 21.00 – 02.00

Indietronic | IDM | Nu Disco | Electro Rock | Synth Wave

INFO SERATA

• Entrata gratuita entro le 22.00

• Contributo responsabile di 3 € dopo le 22:00

• Evento riservato ai soci CSC

Non sei ancora tesserato e desideri farlo?

➟ REGISTRATI tramite il form online

➟ RITIRA la Tessera all’ingresso, versando il contributo annuale di 5 €

DICEMBRE 21, 2019 sabato ore 21:00

CSC Centro Stabile di Cultura

36030, San Vito di Leguzzano

Via Leogra 4, strada statale 46