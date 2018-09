Ideattività 2018 - trasfusione di emozioni

È possibile migliorare le interazioni sociali attraverso la condivisione delle esperienze vissute da ognuno di noi? In questi sei incontri andremo ad aprire un dialogo su varie tematiche come il viaggio, l'amore, la natura, la famiglia, le oppressioni e la conoscenza di sé. Tutto questo avverrà in un modo diverso dal solito dibattito, creando una connessione tra i partecipanti, una trasfusione di emozioni. Insegnante: Giulia Beschin.

Quando: i giovedì dal 13 settembre al 18 ottobre 2018, dalle ore 20.00 alle 21.30. 6 incontri da 1,30 ore.