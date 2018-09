Ideattività 2018 - cinema-mente - ogni lunedì

Quale miglior strumento per riflettere divertendosi, per imparare con leggerezza, per discutere efficacemente, se non il cinema? Prendendo spunto dalla visione di filmati e spezzoni di film, si rifletterà, attraverso discussioni di gruppo, letture ed approfondimenti, su temi importanti, di natura psicologica, che permeano la vita di tutti i giorni ma sui quali spesso non ci si ferma a riflettere. Tematiche come la diversità e il bullismo, le problematiche adolescenziali, l'ansia, l'autismo, i disturbi alimentari, le patologie della terza età saranno oggetto di questo corso con l'obiettivo di fornire informazioni, spunti di riflessione e di dialogo. Insegnante: Elena Guazzo, psicoterapeuta.

Quando: i lunedì dal 19 novembre al 17 dicembre 2018, dalle 20.15 alle 23.15. 5 incontri da 3 ore.