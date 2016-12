"Icebreakker": tributo agli AC/DC alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

Venerdì 30 dicembre 2016 alle 21 la Birreria "Trenti" di Pove del Grappa in via Europa 6 presenterà il concerto live rock del gruppo "Icebreakker" (Tribute Band AC/DC), fondato nel 2002 con l'idea di riprodurre al meglio il sound e l'energia del famoso gruppo australiano. Membri del complesso: Nick: Lead Guitar - Andrea Pasqualetto: Rhythm Guitar - Gianluca Salvadego: Cantante - Erik: Basso - J. Molla: Batteria. La Birreria Trenti, nata nel 1956, è anche ristorante con un ricco menù dagli antipasti fino ai primi e ai secondi: il locale propone numerosi eventi dalla "Fiesta Latina" (ogni mercoledì) alla "Serata Country" (ogni giovedì) fino alla musica dal vivo con molte band nel fine settimana. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.80392 - info@birreriatrenti.it.

