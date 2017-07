"I Viaggi del Gusto" a Gallio: specialità regionali da tutta Italia

GUIDA ALLE FESTE, SAGRE E FIERE-MERCATO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio dalle 9 alle 19 è in programma il mercatino "I Viaggi del Gusto" con l'esposizione di cibi e specialità culinarie regionali da tutta Italia in piazza Giardini a Gallio nell'Altopiano di Asiago. Profumi e sapori da tutta Italia pervaderanno le vie del centro storico. Un'esplosione di gusti e colori vedrà ingredienti tipici e preparazioni appetitose provenienti dalle varie regioni della penisola per tre giornate all'insegna del buon gusto e del mangiare bene.

ELENCO MERCATINI