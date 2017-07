"I Venerdì di Lonigo": 4 serate di musica, arte, cultura e shopping

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Ogni venerdì dalle 19 alle 24 dal 7 al 28 luglio sono previsti "I Venerdì di Lonigo" con 4 appuntamenti nel centro storico leoniceno tra arte, cultura, musica, shopping, mercatini, moda e motori. Per l'occasione i negozi ed i musei rimarranno aperti fino a mezzanotte. Sono previsti eventi nelle vie e piazze principali di Lonigo. Partecipazione gratuita. L'evento è organizzato dal comune di Lonigo in collaborazione con i commercianti e le botteghe di via Roma. Info: www.comune.lonigo.vi.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 7 luglio: "Notte Rosa" - Sfilata di moda e musica per le vie e i locali del centro storico

Venerdì 14 luglio: "Festival Arte & Musica"

Via Roma: Notte Bianca al "Bar Roma" con musica live pop/rock con il gruppo "Atto Secondo" e alle 23.30 grande sorpresa "Music In The Sky" + Sfilata di moda di Picò Abbigliamento in via Roma + Mercatino Hobbistico in via Roma

Piazza Garibaldi: Musica con dj set a cura del "Garibaldi Caffè" + "White Flash Mob Target Moda" con sfilata itinerante fino al "Wine Bar" + Stand Gastronomico e musica dal vivo a cura di Trattoria Arena.

Piazza Matteotti: "Mamo's Jam Session" con concerti, proiezioni luminose, sessioni musicali di improvvisazione, dj set e angolo gastronomico ambulante

Piazza XX Settembre: Gonfiabili per bambini + Serata Brasiliana con dj set a cura del Bar La Piazzetta

Parco Ippodromo: Scivoli gonfiabili per bambini + Bancarelle con dolciumi + "Baila Reggaeton" con dj set by Palma a cura di "Garden Caffè" + Stand Gastronomico + Esibizione di balli country e zumba con "Dance Atelier"

Via Garibaldi: Live "Lemon Glass" - Acustic Cover Band Pop Rock

Via Ognibene: Musica Folk + Menù Street Food a cura di Enoteca Blanc de Blancs

Via Carlo Porta: Angolo Ristoro con dj set

Contrà Fiera: Angolo gastronomico con esibizioni dal vivo jazz, soul e cover band

Venerdì 21 luglio: "Arte, Cultura e Musica"

Venerdì 28 luglio: "Motori e Musica"

