"I Tesori dell'Anima": quarta serata di meditazione guidata

I TESORI DELL’ANIMA: la meditazione guidata come porta verso la parte più profonda di noi stessi, i talenti, le potenzialità, l’energia creativa e vitale.

“LA FELICITÀ È UN AFFIORARE INTERIORE, È UN RISVEGLIO DELLE TUE ENERGIE, È UN RISVEGLIO DELLA TUA ANIMA” - Osho

Durante una meditazione guidata di gruppo ti lascerai coccolare da un’atmosfera calda ed avvolgente, mentre musica e parole ti guideranno in uno stato di profondo e benefico rilassamento. E’ in questo momento di raccoglimento che l’attenzione alle sollecitazioni del mondo esterno inizia a farsi sempre più flebile, per lasciare il posto alla realtà interna. Una realtà fatta di simboli, colori, sensazioni tattili, suoni. Attraverso le immagini che affiorano possiamo imparare a dialogare in modo nuovo con noi stessi, contattare risorse non accessibili alla mente razionale. In questo stato affiora tutto ciò che possiamo e vogliamo essere e tutto ciò che possiamo e vogliamo avere. La meditazione guidata è un percorso che possono intraprendere tutti indipendentemente dall’età e dall’esperienza in questo campo. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il gruppo è a numero chiuso.

Dove: Via SS. Trinità 8, presso il Patronato SS Trinità (di fianco al Teatro Remondini).

Quando: venerdì 13, 27 ottobre e 10, 24 novembre dalle 21.00 alle 23.00

Per info e prenotazioni: Dott.ssa Scapin Sonia 3425394785

ELENCO INCONTRI