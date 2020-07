I Suoni del Barco di Mussolente: concerto acustico

Riparte la stagione musicale del Barco di Mussolente, estate 2020!

Inauguriano i venerdì live del parco Giovanni ed Elia (ex WeFolk) che ci propongono il loro repertorio fatto di pezzi autografi contenuti nell’EP WeFolk (2015) e cover dei loro artisti preferiti che hanno fatto la storia della musica folk. Da Cash e Dylan fino ai Mumford & sons, passando per Nick Drake. Chitarra e voce per una serata acustica che vi farà immergere in un’atmosfera calda ed accogliente di una notte d’estate.



Il Barco è l’esito di 3 anni di lavoro di associazioni e volontari per la rivitalizzazione del Parco della Vittoria di Mussolente. Cercando di coinvolgere tutti i ragazzi che lo frequentano. il Chiosco è gestito in modo informale e accogliente. Ci sono tante attività per bambini, famiglie e giovani. Gelati, caffè, aperitivi e toast all’insegna della semplicità e della cortesia, da gustare in mezzo al verde, in un parco facilmente raggiungibile, punto di partenza per splendide passeggiate nelle colline.

--------

I Suoni del Barco - Giovanni & Elia (ex WeFolk)

venerdì 3 luglio 2020 dalle ore 21:15 alle 23:00

Barco di Mussolente

Via Vittoria 1B, Mussolente, 36065 Vicenza