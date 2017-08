"I Suoni dei Berici 2017": musica, arte, cinema ed escursioni a Toara di Villaga

ESTATE 2017: TUTTE LE RASSEGNA MUSICALI E LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 16 e domenica 17 settembre la 5° edizione della manifestazione "I Suoni dei Berici" continuerà il suo impegno nel far conoscere i Colli Berici attraverso la scoperta di Toara di Villaga nella Cantina Piovene Porto Godi. L’obiettivo della manifestazione continua ad essere quello di mescolare l’amore per la montagna e per le colline del territorio alla conoscenza di alcuni protagonisti della cultura vicentina.

GLI EVENTI. Oltre a percorrere i sentieri dei colli, si scopriranno le opere dei fratelli De Marchi (che sono originari proprio di Toara) e la musica di Luca Bassanese, poliedrico artista vicentino, impegnato nella sua tournée non solo italiana a presentare il suo ultimo album “Colpiscimi Felicità”. Nella serata di apertura di sabato si potrà assistere alla proiezione di alcuni film provenienti dall’ultimo Film Festival di Trento. Si ricorda inoltre la possibilità di visitare le cantine dell’azienda vitivinicola, dove si terrà la manifestazione. Vedi anche: "I Suoni dei Berici 2016 a Villa Godi Marinoni di Barbarano Vicentino".

LOCATION. Toara di Villaga (nel passato Thovara, “Terra Buona”) è un piccolo borgo ai piedi dei Colli, famoso per le sue brezze di aria fresca e ottimo punto di partenza per scoprire a piedi le bellezze, che si snodano nei Colli Berici, a partire dalla vicina piana di Pozzolo per giungere fino alla visita alla Grotta di San Donato.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 16 SETTEMBRE

ore 20.45: Proiezione dei film RESET (2017) dal Trento Film Festival - Una classe alle Svalbard - Regia di Alberto Battocchi Italia - Un professore di scienze propone alla propria classe un’avventura: un viaggio di istruzione alle isole Svalbard nel circolo polare artico. Nasce così il progetto Research and Education Svalbard Experience (RESEt), un lungo percorso fatto di raccolte fondi, attività di studio, ricerca sul campo e stupore genuino per la scoperta delle terre abitate più a nord del pianeta.

ore 22.30: Proiezione del film ZANZARA E LABBRADORO (Italia - 2014) dal Trento Film Festival - Storie, mani e silenzi di Roberto Bassi - Regia di Lia Giovinazzi Beltrami - Dopo il suo viaggio a Yosemite nel '79 Roberto Bassi scopre una nuova dimensione dell'arrampicata: non più cime da conquistare, ma difficoltà estreme da superare con i movimenti del corpo, senza alcun aiuto esterno. Si sviluppa così il free climbing anche in Europa. La pellicola raccoglie le testimonianze degli amici più vicini di Roberto Bassi, che ne tracciano la storia come persona, come arrampicatore, il suo ruolo determinante nello sviluppo del free climbing e i cambiamenti della cultura della montagna negli ultimi decenni.

DOMENICA 17 SETTEMBRE

ore 10.00: APERTURA MOSTRA D’ARTE

ore 10.30: ESCURSIONE SUI COLLI DI TOARA - CAI NOVENTA VICENTINA con pranzo al sacco - rientro 14.30-15.00 - Massimo 50 persone - Prenotazione obbligatoria - Per informazioni ed iscrizioni alla camminata: Fernando Baratella 349.6186234 - Luca Pacchin 340.2457460 - www.cainoventa.it - cai.noventavicentina@gmail.com

ore 15.00: VISITA GUIDATA ALLE CANTINE PIOVENE PORTO GODI a cura di Alessandra Piovene - Massimo 50 persone - Prenotazione obbligatoria - Per informazioni ed iscrizioni alla visita guidata alle cantine contattare: Fernando Baratella 349.6186234 - Luca Pacchin 340.2457460 - www.cainoventa.it - cai.noventavicentina@gmail.com

ore 16.30: LUCA BASSANESE in concerto COLPISCIMI FELICITÀ - Dopo un percorso di 8 album tra poesia e impegno civile, il cantautore vicentino torna con 10 inediti in un disco dal titolo “Colpiscimi Felicità”. 10 canzoni come dieci stanze dove entrare senza chiedere il permesso, registrate con strumenti acustici e il suono vivo della voce. Interpreti: Luca Bassanese (lead vocal, bass drum), Domenico De Nichilo (tromba), Stefano Florio (guitars, bouzouki, effects, vocals), Paolo Cecchin (bass, vocals), Massimo Tuzza (drums), Elodie Lebigre (vocal, dance) - Il concerto si terrà anche in caso di maltempo

