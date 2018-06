Marostica Summer Festival - I Simple Minds in concerto

Toccherà anche l'Italia il tour europeo dei Simple Minds. Sei tappe suddivise tra il 2 e l'11 Luglio, con la band scozzese che si esibirà in Piazza Castello a Marostica il 5 Luglio

La band di Glasgow ha intrapreso il suo lungo viaggio musicale nel lontano 1979 raggiungendo nel 1985 il successo mondiale con le indimenticabili hit Don’t you (forget about me) e Alive and kicking, due inni generazionali, di chiara matrice pop, che ancora oggi suonano freschi e coinvolgenti.

La pubblicazione nel 2014 della raccolta Celebrate – The Greatest Hits ha offerto a Jim Kerr e compagni l’occasione per ripercorrere dal vivo 35 anni di grande musica, tra pop e sperimentazione, mentre il penultimo album Big Music è una piacevole conferma della loro capacità di scrivere canzoni fresche e moderne, destinate a durare nel tempo.

PREZZI:

Poltronissime platinum € 80,00 + diritti di prevendita

Poltronissime gold € 60,00 + diritti di prevendita

Poltronissime gold laterali € 60,00 + diritti di prevendita

Poltronissime € 45,00 + diritti di prevendita

Poltronissime laterali € 45 + diritti di prevendita

Poltrone € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale € 30,00 + diritti di prevendita

