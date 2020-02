I Sabati Musicali: Arpa, arpe a Palazzo Cordellina

S'intitola "Arpa, arpe ed altri..." il nuovo appuntamento con "I Sabati Musicali" a Palazzo Cordellina, la rassegna cameristica che il Pedrollo propone in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana il sabato pomeriggio, offrendo al pubblico vicentino un excursus completo sui tanti corsi promossi dall'Istituto, in un luogo di grande fascino e bellezza.

Il concerto è alle ore 17 a cura della Classe di Arpa della prof.ssa Patrizia Boniolo e vede un programma assai vario ed originale, capace di appaiare alla tradizione classica, arrangiamenti di musiche disneyane e di brani della tradizione latinoamericana, oltre a composizioni contemporanee scritte appositamente per lo strumento protagonista del concerto, in un affascinante connubio di epoche, generi, luoghi e timbri (assieme al suono dell'arpa infatti si uniscono in un paio brani rispettivamente un violino e un corno).

"I Sabati Musicali" sono rivolti non soltanto agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi, il quale ha l'occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo e di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge presso il Conservatorio.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma del concerto:

Alan Menken (1949)

Beauty And The Beast (arr.: S. Wood)

Anonimo popolare argentino

Bailecito

Alfredo Ronaldo Ortiz (1946)

Habanera Gris

Chiara Beltramello arpa

Letizia Pellanda arpa



Ottorino Respighi (1879-1936)

Siciliana (arr. per arpa: P. Schlomovitz)



Eva Marchioretto arpa

Letizia Pellanda arpa



Gabriel Fauré (1845-1924)

Impromptu

Mariagioia Piazza arpa



Bernard Andres (1941)

Absidioles

Bianca Darcey arpa





Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Fantaisie op. 124

Bianca Darcey arpa

Sabrina Giacomelli violino



Nicolas Charles Bochsa (1789-1856)

L’Echo. Deuxième Nocturne

I. Introductione. Adagio

II. Allegro moderato

Thème Italien, Variations 1-3

Mariagioia Piazza arpa

Patrizia Annarita Farinella corno



Bernard Andres

Parvis

Mariagioia Piazza arpa

Bianca Darcey arpa



I Sabati Musicali: Arpa, arpe ed altri

sabato dalle ore 17:00 alle 18:30

Palazzo Cordellina

Contrà Riale, 12, 36100 Vicenza