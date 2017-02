"I Piatti della Quaresima" al Rifugio Val Formica nell'Altopiano di Asiago

Dal 25 febbraio al 1 marzo il Rifugio Val Formica ad Asiago in località Cima Larici propone i "Piatti della Quaresima" con le pietanze tipiche della tradizione berica. In menù si potranno trovare in particolare il baccalà mantecato, i bigoli con le sarde e la polenta con il baccalà alla vicentina. I piatti verranno preparati secondo l’interpretazione degli chef del locale secondo le ricette culinarie classiche. Per informazioni e prenotazioni: 342.5008535.

ELENCO RISTORANTI