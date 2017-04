In occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 aprile alle 8.50 è in programma l'escursione "I Monti di Nanto: la Pieve e gli Ulivi" sui Colli Berici per il ciclo della "Domeniche Natural-Culturali" con una passeggiata di circa 4 ore. Ritrovo in piazzetta Castello a Nanto di fronte alla canonica. Guida a cura della Pro Loco Nanto.

PERCORSO: si sguirà il sentiero numero 85, saliremo sino all’Oliveto Sperimentale e all’Antica Pieve di Nanto. Dopo una sosta con breve descrizione s'imboccherà nuovamente il sentiero fino alla località Torretta. Si passerà davanti alla fontana delle Trene e all’Agriturismo da Sagraro, per poi scendere tra i rigogliosi ulivi, sino ad arrivare alla Cantina Nardin, dove ci si fermerà per le uova sode con brindisi in un buffet offerto dalla Pro Loco Nanto.

COSTO: 5 euro con prenotazione obbligatoria

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio, 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì dalle h. 8:30-13:00 e 15:00-18:30 e il sabato h. 8:30-13:00 - 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

