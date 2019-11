I messaggi segreti dello spiritual e del gospel

Alla vigilia dei molti concerti di musica Spiritual e Gospel che verranno presentati nel mese di dicembre, la Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore propone un interessantissimo incontro per esplorare e comprendere meglio le radici e i significati di questi straordinari generi musicali.

Gli spiritual erano canti di fede, ma potevano anche nascondere un codice segreto per infondere messaggi di speranza e libertà o addirittura contenere vere e proprie istruzioni da utilizzare nei progetti di fuga.

L’appuntamento è in biblioteca, lunedì 2 dicembre p.v. alle ore 19.30.

Con Federico Fiorentin, direttore del coro New Generation Gospel Crew.

L'ingresso è gratuito.