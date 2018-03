I mercatini in centro storico - arrivano “Salotto Fogazzaro” e “Il Circo delle Pulci”

Ritornano “Salotto Fogazzaro” e “Il Circo delle Pulci” in centro storico nel fine settimana

Sabato 17 marzo, per tutto il giorno, in corso Fogazzaro nord (dall’incrocio con contra’ Cantarane all’incrocio con contra’ Busato) arriva “Salotto Fogazzaro”, mercatino di creatività, artigianato e sapori, a cura dell’associazione “Il Tritone” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: www.iltritone.info

Domenica 18 marzo, per tutto il giorno, in piazzale De Gasperi, ci sarà “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e dell’artigianato creativo. A cura dell'Associazione Culturale “Pandora”, in collaborazione con il Comitato di piazza Castello ed esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: associazioneculturalepandora@g mail.com