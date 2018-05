I mercatini in centro storico a Vicenza

Sabato 19 maggio per tutto il giorno in piazzale De Gasperi sarà allestito il “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e dell’artigianato creativo.

Oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa.

Inoltre attività collaterali ed intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali

A cura dell'associazione culturale “Pandora”, in collaborazione con il comitato di Piazza Castello e con gli esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello” e con l'assessorato alla partecipazione.

_________

Per tutto il giorno in corso Fogazzaro nord (dall’incrocio con contra’ Cantarane all’incrocio con contra’ Busato), arriva “Salotto Fogazzaro”, mercatino di creatività, dell’artigianato e dei sapori. A cura dell’associazione “Il Tritone” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.