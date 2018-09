I magici vini della Loira: degustazione con sommelier

Non c’è due senza tre. Dopo aver scoperto degustato i vini di Bordeaux e dello Champagne, arriva il terzo appuntamento francese. Mercoledì 26 settembre in enoteca troverai gli splendidi vini della Loira: il giardino della Francia. In questa terra affasciante i nobili francesi fecero costruire splendidi castelli e grandi tenute, che ci regalano ancora oggi intense emozioni. La Loira è una delle più apprezzate ed interessanti regioni vinicole francesi, famosa soprattutto per i vini bianchi ma protagonista anche nei rossi. La serata è l’occasione giusta per scoprire queste eccellenze dell’enologia.



Ancora una volta ad accompagnarci in questo favoloso viaggio oltralpe tra i paesaggi, i sapori e i vini della Loira avremo il piacere di avere Roberto Gardini, miglior sommelier d’Italia nel 1993, miglior sommelier Ruinart Italia nel 1995, terzo classificato al concorso europeo del 1996 e miglior degustatore al Concorso Mondiale di Vienna del 1998.



I vini in degustazione saranno 6:

Domaine Charles Joguet Silènes Rouge

Domaine Charles Joguet Clos De La Dioterie Rouge

Domaine Richous Mozé sur Louet Les Rogeries Anjou Blanc sec

Domaine Aux Moines Savennières Roches Aux Moines

Domaine Paul Prieur et Fils Sancerre Blanc

Domaine Masson-Blondelet Pouilly Fumé Blanc “Les Angelots”



La serata si chiuderà con un delizioso piatto preparato dal nostro chef Nicola Bortolomiol

La degustazione è proposta di 50,00€.

Prenotazione obbligatoria, i posti limitati.

Per informazioni: tel. 0424 471590 o mail info@emmebimarostica.com

