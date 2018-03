"I libri dell'accademia" nell'odeo del Teatro Olimpico

Dal 22 al 24 marzo pubblicazioni a condizioni vantaggiose

Edizioni recenti e volumi pubblicati qualche anno fa, atti di importanti convegni e pregevoli monografie, saggi d'interesse per il mondo degli studi e curiosità per intenditori e appassionati. Tutto questo nella tre-giorni "I libri dell'Accademia" che La storica Istituzione propone al pubblico da giovedì 22 a sabato 24 marzo nell'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza. Per chi vorrà, un'occasione speciale per arricchire la propria libreria di edizioni interessanti, ricercate e di qualità.

La vendita straordinaria, a prezzi molto convenienti, sarà aperta giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17, sabato dalle 10 alle 12. Ingresso libero.

Informazioni allo 0444 327643, su www.accademiaolimpica.it e attraverso la pagina Facebook dell’Accademia.