Giovedì 20 aprile alle 21 si terrà l'incontro "I Giganti dell'Astronomia" con una conferenza a cura di Roberto Andretto sui grandi telescopi del presente, del passato e del futuro all'Osservatorio Astronomico di Torri di Arcugnano in via Santa Giustina 127. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI