I Giardini di Natale: mercatino natalizio ad Asiago

Gli amati mercatini di Natale di Asiago tornano ad animare Piazza Carli e Piazza II Risorgimento a partire da sabato 9 novembre 2019, fino al 6 gennaio 2020 . Il mercatino natalizio di Asiago è uno tra i più belli e suggestivi mercatini di Natale in Veneto e in Italia, con le sue tipiche casette di legno, dove chi è alla ricerca di un regalo o di un addobbo originale troverà una vasta scelta. Gli espositori propongono infatti una grande varietà di articoli, dagli addobbi in vetro, legno e ceramica ai dolci delle feste.

Il celebre mercatino natalizio dell'Altopiano, come da tradizione, riempirà di magia e colori Piazza Carli e Piazza II Risorgimento a partire da Sabato 09 Novembre 2019, fino al 06 Gennaio 2020. Nelle settimane di novembre, i mercatini di Natale di Asiago saranno aperti il weekend e durante le festività, ovvero dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. Tra dolci natalizi, musiche, profumi e sapori tipici, tutto sarà romantico. E non mancheranno ovviamente le casette addobbate con luci, fiori, articoli in legno o in vetro tipici di montagna.

E l’arrivo della neve rende ancor più unica questa atmosfera natalizia dal sapore romantico e tipico di Asiago: tra shopping, passeggiate e risate, avrete la possibilità di assaporare una gustosa cioccolata calda o un bicchiere di vin brulè in compagnia!

L’Altopiano di Asiago è davvero magico durante tutto l’inverno, ma è proprio a Natale che il paese si colora di emozioni e sensazioni davvero indescrivibili.