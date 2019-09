I diari segreti del Pigafetta: presentazione libro

IL MISTERO DELLE TERRE PROMESSE

Nell'esplorazione del mondo e degli oceani, tre Paesi sono stati maggiormente coinvolti e si contendono da sempre l'esito della memorabile spedizione: il Portogallo dell’esule Magellano, la Spagna, che mette a disposizione cinque navi ed, è proprio il caso di dirlo, un terzo incomodo che per motivi poco chiari viene messo da parte... stiamo ovviamente parlando dell'Italia e del suo navigatore Antonio Pigafetta, vicentino DOC!

Antonio è il reporter di bordo, senza il quale non avremmo potuto avere cosi numerosi dettagli su questa straordinaria avventura umana. Nonostante ciò, analizzando più a fondo le vicende del navigatore vicentino, le domande non tardano a presentarsi.

Chi c'era dietro questo progetto?

Perchè la spedizione venne effettuata proprio in quel periodo storico ed economico?

Quali furono le condizioni che portarono ad affrontare una simile impresa?

Si conosce proprio tutta la verità sui fatti storici della spedizione, le scoperte, le persone coinvolte ed i reali moventi?

Del diario di Pigafetta abbiamo una copia ... l'originale esiste ancora? Dove si trova?



GAETANO DAL SANTO

E' un grande viaggiatore, un curioso ed un appassionato di storia.

Completa gli studi medi superiori in Belgio, dove il padre era emigrato nel 1950. Di ritorno in Italia (1981) intraprende la carriera di agente di commercio che lo porta a viaggiare nei quattro continenti . Da oltre trent’anni nutre una particolare curiosità per le vicende del Pigafetta e le vicende poco chiare che avvolgono la storia dell'impresa del Magellano.



Riprendono i nostri appuntamenti tra amici curiosi ed amanti dei viaggi e della cultura.

Il tema del Pigafetta è assai discusso in questo periodo ed ha sollevato la curiosità e l'interesse di molte persone.

Vogliamo incontrare con voi una persona che, in modo del tutto curioso e spontaneo, ha voluto fare una indagine sulle vicende narrate dai diari di bordo del Pigafetta, spingendosi fino in Spagna e Brasile. E ne ha scritto pure un LIBRO.

NE ABBIAMO 50 COPIE!

