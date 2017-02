"I Confini dell'Europa, L'Europa dei Confini" all'Auditorium Fonato di Thiene

TUTTI GLI EVENTI PER IL GIORNO DEL RICORDO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 17 febbraio alle 15 presso l'Auditorium Città di Thiene “Fonato” in via Carlo Del Prete 37 si terrà l'incontro "I Confini dell'Europa, L'Europa dei Confini" a cura del professor Francesco Privitera, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Bologna per il ciclo di appuntamenti con la rassegna culturale "Le Porte della Memoria 2017" (vedi programma). Si parlerà del confine orientale italiano e la ridefinizione dello spazio europeo tra Guerra Fredda e integrazione europea. Condurrà come moderatore la professoressa Maria Luisa Nofrate, docente di storia e filosofia del Liceo F. Corradini. L'iniziativa è in collaborazione con il Liceo F. Corradini rivolta agli studenti e alla cittadinanza. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI