"I Colori delle Stelle": laboratorio e visita al Museo Strumenti e Astronomia di Asiago

NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Giovedì 10 agosto l'Osservatorio Astrofisico di Asiago ospita l'evento "I Colori delle Stelle" con la visita del MUSA (Museo degli Strumenti e dell'Astronomia). Alle 16 ci sarà un laboratorio di spettroscopia per ragazzi e adulti, in cui verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro colori, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali. Alle 17.30 ci sarà la visita facoltativa al MUSA su prenotazione per massimo 15 persone (età consigliata almeno 14 anni). Biglietti: 10 euro intero - 5 euro ridotto. Per gruppi di almeno 10 persone è possibile concordare con l'astronomo la visita in altri orari.

ELENCO ESCURSIONI