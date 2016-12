"I Colori delle Stelle" all'Osservatorio Astronomico di Asiago

Venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 18 presso l'Osservatorio Astronomico di Asiago in via Osservatorio Astronomico 8 si terrà il laboratorio "I Colori delle Stelle", che permetterà di capire come gli astronomi riescano a ricavare informazioni sulle stelle. Ai partecipanti verranno forniti degli occhialini speciali per la visione dell’arcobaleno di qualsiasi fonte luminosa escluso il Sole attraverso l’utilizzo di svariate lampade, che simulano le diverse luci stellari. Sarà poi possibile osservare il cielo da remoto con il telescopio Schmidt di cima Ekar e visitare il telescopio Galileo. Ingresso (biglietto+occhialini): 10 euro intero per adulti e 5 euro ridotto per bambini. La prenotazione è obbligatoria.

