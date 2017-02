"I Colori dell'Amore" al Ristorante "Piccolo Mondo" di Zovencedo

martedì 14 febbraio alle 19.30 il Ristorante Piccolo Mondo di Zovencedo in via Marconi 13 propone la cena romantica "I Colori dell'Amore" per San Valentino con un menù di aperitivo, antipasto, primo, secondo, contorni e dessert insieme a vini abbinati oltre ad acqua e caffè. Costo: 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni 0444.893053 - info@piccolomondo.vi.it

Il menù della serata:

Entree di benvenuto

Antipasto con "I Colori dell'Amore" - Prosecco Doc Revini

PRIMO PIATTO: Risotto con patate dolci, guanciale croccante e profumo di rosmarino

Sorbettino al cucchiaio

SECONDO PIATTO: Straccetti di manzo con leggera crema di Barolo e contorni - Cabernet Doc Revini e Garganera Conte Piovene

DESSERT: Gianduia e crema mou in cremosa fantasia di San Valentino - Moscato al profumo di Rosa

Caffè e distillati

