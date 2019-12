"I cinque malfatti": spettacolo di teatro e danza a Torri

Biblioteca Comunale di Torri di Quartesolo

Giovedi 02/01/2020 ore 15.30 e ore 17.00 (massimo 90 persone per turno)



"I cinque malfatti", a cura della compagnia "Diversamente in Danza": spettacolo per bambini di danza e teatro ispirato al libro di Beatrice Alemagna.

Coinvolgente rappresentazione che ci racconta con gentilezza la bellezza di essere unici.



Ingresso gratuito con prenotazione (tel 0444-250239 oppure biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it)