I chakra e l'anima: l'energia del nostro scopo di vita

Tre incontri per un percorso di riscoperta del potenziale nascosto nel profondo della nostra Anima... e delle energie psico-emotive più utili per favorire il ricontatto con questo potenziale.



Un viaggio attraverso ciascuno dei nostri chakra primari, che ci aiuterà a lasciar emergere le istanze del vero Sé, quello in perfetto accordo con la nostra Anima, e ad apprendere poco a poco a tributargli onore e ascolto.



Ma soprattutto, delle specifiche esperienze meditative, e non per questo meno concrete, che ci guideranno alla ricerca delle nostre risorse interiori, dando nuova energia alle vibrazioni positive della fiducia e del rispetto di sé, dell'intuizione sensibile e della creatività. Con lo scopo di fornire a quel Sé autentico nuova linfa per la sua realizzazione, attraverso esercizi concreti, ripetibili a casa come strumento di consapevolezza e crescita.



12 e 26 NOVEMBRE, 10 DICEMBRE

dalle 20:00 alle 22:30 circa

Info e iscrizioni:

Loretta 347 8947756