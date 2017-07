"I Castelloni di San Marco: il Labirinto di Roccia" nell'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 31 LUGLIO

Giovedì 27 luglio dalle 8.30 alle 13.30 Pro Loco Treschè Conca e Asiago Guide organizzano l'escursione naturalistica-storica "I Castelloni di San Marco: il Labirinto di Roccia" nell'Altopiano dei 7 Comuni. Ritrovo presso la Chiesa di Treschè Conca. Spostamento con mezzo proprio fino al luogo di partenza. Durata dell'escursione: mezza giornata. Da Gallio si prende la strada, che porta a Campomulo e quindi a Mandriele: si prosegue per la strada che porta a Piazzale Lozze fino alla località Tiffgruba dove, sottostrada, si diparte il sentiero. E' comunque possibile partire da Malga Fossetta (raggiungibile in auto).

ITINERARIO. I Castelloni di San Marco (1808 m), noti anche come "il labirinto di roccia", per il suggestivo dedalo di passaggi di cui è composto. L'interesse è di tipo geologico per le formazioni rocciose, di tipo faunistico e floristico, per la presenza di animali e vegetazione protetti e particolari; e di tipo storico, per la presenza di gallerie, scale e camminamenti risalenti alla Prima Guerra Mondiale durante la Strafexpedition.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 346.2379118 - 347.1836825 - info@asiagoguide.com

COSTO: 5 euro - gratis sotto i 18 anni.

ELENCO ESCURSIONI