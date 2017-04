"I Cambiamenti Climatici Visti da Vicino": Emanuele Biggi a Villa Caldogno

Sabato 29 aprile alle 20.45 sarà ospite a "Scienza e Conoscenza 2017" in Villa Caldogno a Caldogno il fotografo e naturalista Emanuele Biggi, co-conduttore di "Geo & Geo" su Rai Tre a fianco di Sveva Sagramola. L'incontro a Villa Caldogno sarà sul tema "I Cambiamenti Climatici Visti da Vicino". La serata sarà moderata dal giornalista Antonio Gregolin in una sorta di dialogo-intervista con proiezione finale delle immagini naturalistiche del conduttore. Venerdì 28 aprile il noto personaggio televisivo incontrerà alcuni istituti del padovano (scuola media “Albinoni” di Tencarola con i suoi duecento alunni) e del vicentino (i liceali dell’Istituto “Fogazzaro” di Vicenza nel pomeriggio).

CAMBIAMENTI CLIMATICI E BIODIVERSITA': Biggi è per formazione un biologo e documentarista di fama internazionale prestato al piccolo schermo, che per esigenze televisive finge di non sapere: “E’ il ruolo di ogni conduttore - afferma lui - cercare di tirar fuori il meglio da ogni ospite”. Un ritorno nel vicentino il suo che “equivale sempre al piacere della scoperta verso la ricchezza ambientale espressa dalla biodiversità di questo territorio, diviso tra pianura, collina e montagna”. “Certamente - prosegue Biggi - il Veneto è un vero e proprio laboratorio di biodiversità, tra i più ricchi d’Italia, non privo però di croniche e arcinote problematiche ambientali, cui vanno aggiunti i cambiamenti climatici che potrebbero modificane irreversibilmente le condizioni”. “Cambiamenti climatici che sono una dolorosa quanto attuale realtà, sebbene ci siano sempre stati in passato, ma mai nei tempi e forme cui stiamo assistendo negli ultimi decenni, anni e forse mesi, le cui cause sono indirizzate dalle dinamiche umane che diventano letali per gran parte delle specie animali e vegetali del pianeta, incapaci di diventare “resilienti” ai repentini mutamenti”. “Ecco perché - prosegue Biggi - accetto con molto piacere questo genere d’incontri che spingono alla sensibilizzazione dal basso”.

INCONTRI CON LE SCUOLE: il conduttore punta su due incontri scolastici previsti venerdì: “Un ruolo importante sul nostro futuro, resta ascritto alla scuola. “Geo” resta un programma rivolto per lo più agli adulti, quindi a persone che sono ormai “compromesse” e che è difficile informare nel vero senso della parola, per poter concorrere al cambiamento positivo che fugga da guerre, odio e distruzione del pianeta”. "Posso immaginare - continua Biggi - che molti di questi ragazzi, ma in generale gli italiani, non conoscano bene il valore di quanto hanno sotto il loro naso. Ecco perché faccio mio il detto del grande George Carlin, comico statunitense “da battaglia”, che nel suo celebre pezzo “Save the planet” diceva: “Come possiamo pensare di salvare il resto del pianeta, se non siamo neanche capaci di prenderci cura di noi stessi?”. Capire in fondo che noi siamo il pianeta e la terra siamo noi, sarebbe già un primo passo verso la sopravvivenza globale, ad un passo dal non ritorno.

