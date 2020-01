I Black Blues Brothers al Teatro Mattarello di Arzignano

Al Teatro Mattarello di Arzignano giovedì 30 gennaio alle 21 arriva The Black Blues Brothers uno show divertente fra acrobazie e musica.

Applaudito in tutta Europa e accolto trionfalmente all’ultimo Fringe Festival di Edimburgo, dove i Black Blues Brothers hanno conquistato oltre 12 mila spettatori, questo trascinante mix di circo contemporaneo e commedia musicale è stato creato da Alexander Sunny. Numerosi anche gli eventi speciali, tra i quali l’apparizione alla celebre trasmissione francese Le plus grand cabaret du monde e la partecipazione al Giubileo dello Spettacolo Popolare, dove i BBB si sono esibiti davanti a Papa Francesco.



Il pubblico viene trasportato nell’atmosfera di un locale elegante, in stile Cotton Club, nel quale barman e camerieri utilizzano qualsiasi oggetto per proporre piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi e mille altre acrobazie, coinvolgendo gli

spettatori al suono di trascinanti composizioni musicali, e con al centro la colonna sonora del film cult di John Landis The Blues Brothers, al quale show e gruppo rendono omaggio.



I cinque Black Blues Brothers sono Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati, Rashid Amini Kulembwa e Seif Mohamed Mlevi, vengono dal Kenya e sono cresciuti artisticamente nel circo sociale Sarakasi, a Nairobi, fondato da Marion e Rudy van Dijck, alto funzionario ONU.

Oggi, a loro volta, partecipano all’attività di Open Circus, progetto sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e insegnano evoluzioni fisiche al centro di promozione dello spettacolo Karakasa - Il Laboratorio delle Meraviglie, a Noventa di Piave, in provincia di

Venezia.

Biglietti: per la platea e la gradinata centrale interi a 24 euro, ridotti a 20; per la gradinata alta interi a 18, ridotti a 15; speciale studenti a 12 euro.

Prevendite: Biblioteca “Bedeschi” di Arzignano - Sportello Informacittà (dal lunedì al venerdì,

dalle 16 alle 18); su arteven.it, vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket.