"I Bambini delle Fiabe: Diritto alla Protezione e Fantasia": letture a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'11 AL 17 FEBBRAIO

Domenica 12 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 si terrà l'incontro "I Bambini delle Fiabe: Diritto alla Protezione e Fantasia" con letture espressive a cura di Ensemble Teatro Vicenza presso "La Locomotiva" - Centro dei Ferrovieri a Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero. Info: Irma 335.5439976 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

ELENCO INCONTRI