Hula hoop formazione di una giornata con Paola Berton

COS'E' L'HULA HOOP DANCE?

Giocoleria, ginnastica ritmica e danza insieme per creare evoluzioni e coreografie con uno o più cerchi. Usato moltissimo nell’attuale circo contemporaneo interessa tutte le parti del corpo e sviluppa diverse abilità fisiche!



DOCENTE: PAOLA BERTON

Paola Berton ha iniziato a praticare hula hoop nel 2008 nel Regno Unito seguendo corsi di perfezionamento in tutto il mondo, collaborando e imparando da coreografi, danzatori, acrobati, attori e giocolieri di fama internazionale, pratica quotidianamente yoga, feldenkrais e meditazione. I suoi spettacoli e i suoi workshop sono famosi in tutto il mondo, spesso invitata ad insegnare all’estero,fino a Dubai, India, Indonesia, Sud Africa. In diversi anni di insegnamento ha potuto sviluppare un metodo efficace, basato sulla semplificazione dettagliata di ogni singolo movimento e sullo stimolo individuale e creativo dei partecipanti. E’ l’organizzatrice dell’Italian Hoop Connection, evento annuale atteso e conosciuto in tutta Europa, del Pirates Hoop Retreat e del Aza Retreat in Marocco. Nei suoi workshop viene data molta importanza alla parte creativa e tutti gli esercizi sono mirati ad aumentare la consapevolezza del corpo. La necessità di mantenersi in forma, per affrontare l’allenamento quotidiano e per preparare i suoi spettacoli, l’ha avvicinata anche al mondo del fitness e ha iniziato ad incorporare l’utilizzo del cerchio anche nella sua preparazione fisica. �Paola è l’unica istruttrice in Italia certificata HulaFit a Londra.

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE: Formazione di un intera giornata dalle 10:00 alle 18:00

Basi sul corpo e fuori dal corpo. Hoop in vita e su altre parti del corpo, hooping fuori dal corpo sui piani verticale e orizzontale, varie possibilità di movimento.

Tecnica dei Folds. Come piegare l’hoop sul corpo per tricks di effetto!

Lanci e rolls. Diversi modi lanciare e riprendere il cerchio sul piano frontale e sagittale. Introduzione ai rolls, la tecnica del contact con l’hula hoop.

Transizioni coreografiche. Con il materiale introdotto durante la prima parte della giornata si vedrà una breve e semplice sequenza di movimenti analizzando le transizioni e il movimento nello spazio.

OBIETTIVI: Lo stage è pensato come un introduzione generale all’Hoop Dance. Si partirà dalla spiegazione dei movimenti base, crescendo man mano di difficoltà in base al livello dei partecipanti. Il workshop è dedicato a principianti e intermedi. Durante la giornata si consiglierà anche il metodo per praticare un allenamento autonomo efficace. Gli hula hoop per il corso saranno disponibili per i partecipanti.



ISCRIZIONI: Entro il 10 feb € 70 per gli iscritti RM 60€ - Dopo il 10 feb € 90 per gli iscritti RM 80€ + Tessera ASI 5€ (Ingresso riservato ai tesserati)

CONTATTI: Ritmo Metropolitano ssd a RL presso RM house - Via Dell'Artigianato n 24, Vicenza - www.ritmometropolitano.com - Tel 389.9838911 Lun-Ven 16:00-22:00 o whatsup 393.2656279