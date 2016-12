"Honeybird & The Monas" al CSC di San Vito di Leguzzano

Venerdì 23 dicembre alle 22 il CSC Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano in via Leogra presenta il concerto del gruppo "Honeybird & The Monas". Una cantautrice bassista e suonatrice di charango a Brooklyn (Monique Mizrahi "Honeybird"), un batterista funk/jazz a Berlino (Gioele Pagliaccia) e un genio elettro-pop in Italia come polistrumentista e tastierista (Gigi Funcis) formano insieme gli "Honeybird & the Monas". In dialetto veneto la parola “mona" si riferisce all'apparato genitale femminile. La loro musica abbraccia infatti il mondo delle donne. Presenteranno il loro ep “WM”, dove si canta di emancipazione femminile, di bisessualità, di terapia, di solitudine e di balli notturni sotto la luna piena. Ad aprire la serata sarà il gruppo locale "Le Corriere della Sera". Ingresso risevrato ai soci CSC.

