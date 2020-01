Homo Sapiens verso l'estinzione? Incontri filosofici

Torna per una nuova e attesa edizione il ciclo di incontri promosso dal Comune di Valdagno, in collaborazione con la sezione vicentina della Società Filosofica Italiana.

Martedì 21 gennaio. A salire in cattedra sarà la professoressa Raffaella Corrà per un incontro dal titolo "Di fronte ad un futuro distopico nasce l'urgenza di un nuovo pensiero etico".

La techne, come vocazione dell’umanità, ha accompagnato la storia dell’uomo fin dalla sua comparsa sulla terra. Ma per millenni la natura aveva sempre mantenuto la capacitò di ripristinarsi dinanzi alle modifiche apportate dall’agire umano. Da almeno mezzo secolo, non è più così. La crisi del rapporto uomo-natura impone il dovere etico dell’assunzione di responsabilità individuale e collettiva rispetto al problema ambientale a partire da un interrogativo sconosciuto nei secoli passati: perché dovremmo assumerci l’obbligo di garantire l’esistenza di un mondo vivibile per le generazioni future?

Il 4 febbraio con il prof. Guido Savio che curerà una serata dal titolo "L'uomo vecchio cosa dice all'uomo giovane?". L'11 febbraio, poi, con il prof. Teodoro Custodero parleremo di "Il ritorno alla natura è la fonte di ogni salvezza", proseguendo il 3 marzo con il prof. Carlo Cunegato e l'incontro "Le tre rivoluzioni della storia e la felicità: è possibile la felicità oggi?". A chiusura del ciclo la prof.ssa Ylenia D'Autilia ci parlerà di "Conoscere la mente per conoscere il pregiudizio. Viaggio dall'antica Grecia alla psicologia contemporanea".

Le serata si svolgeranno alle 20.30 presso la Sala Marzottini di Via Gaetano Marzotto.

Come sempre gli incontri costituiscono aggiornamento per docenti e formazione per gli studenti. Su richiesta sarà rilasciato apposito attestato di partecipazione dalla Società Filosofica Italiana.



La Società Filosofica Italiana – Sez. di Vicenza

La Società Filosofica Italiana sezione Vicentina è un’associazione che condivide le finalità e gli obiettivi della Società Filosofica Italiana e unisce, a livello locale, professionisti della ricerca, dell’insegnamento e della pratica filosofica, nonché semplici cultori della materia. L'Associazione punta alla promozione e alla divulgazione della filosofia con particolare attenzione alle nuove generazioni, organizzando incontri e convegni nelle scuole del vicentino, proponendo per la cittadinanza appuntamenti di lettura dei classici filosofici, corsi specifici con l’Accademia Filosofica, laboratori di ricerca interculturale, eventi in collaborazione con Comuni, biblioteche e libreria.