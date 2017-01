Hockey Ghiaccio: "Final Four Scudetto" al Pala Hodegart di Asiago

Sabato 21 e domenica 22 gennaio allo Stadio del Ghiaccio Pala Hodegart di Asiago in viale della Stazione si disputerà la "Final Four" con l'assegnazione dello scudetto per l'83° Campionato di serie A di hockey ghiaccio. Il titolo di "Campione d'Italia 2016/2017" se lo contenderanno le quattro squadre italiane con il miglior piazzamento nella classifica della "SKY Alps Hockey League" (AHL) al termine della regular season. Sono già matematicamente qualificate le squadre: Rittner Buam, HC Pustertal Wolves, Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 e Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro. Le posizioni finali, che decideranno la griglia definitiva per le semifinali, sono ancora in gioco in queste ultime partite di SKY Alps Hockey League. Al momento Rittner Buam, squadra altoatesina di Renon, è al comando della classifica ed è tallonata dall'HC Pustertal Wolves, formazione di Brunico in Val Pusteria, mentre più staccate sono il Migross Asiago ed il Cortina Hafro rispettivamente al sesto e al settimo posto. Le semifinali avranno luogo sabato 21 gennaio. L'Asiago Hockey giocherà la partita serale alle 20.30, mentre l'altra semifinale si disputerà alle 16.30. La finalissima scudetto tra le vincenti si terrà domenica 22 gennaio alle ore 18. Giovedì 19 gennaio alle 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell'evento presso la sede del "Giornale di Vicenza" in via Enrico Fermi a Vicenza. Un'occasione imperdibile per gli amanti del grande hockey su ghiaccio per vivere due giorni intensi con le migliori squadre italiane, che si daranno battaglia per diventare campioni d'Italia. I padroni di casa giallorossi hanno vinto il campionato italiano per 5 volte (2001 - 2010 - 2011 - 2013 - 2015) oltre a tre "Italian Cup Winter" (1991 - 2001 - 2002) e 3 "Italian Supercup Winter" (2003 - 2013 - 2015). Per informazioni sui prezzi dei biglietti: 0424.64580 - info@asiagohockey.it.

Programma completo della "Final Four":

Sabato 21 gennaio 2017 - Semifinali

Ore 16.30: Semifinale 1

Ore 20.30: Semifinale 2

Domenica 22 gennaio 2017 - Ore 18: Finale Scudetto tra le vincenti delle semifinali 1 e 2

ELENCO SPORT