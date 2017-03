Hockey Asiago: gara 3 di semifinale Play Off AHL contro gli sloveni dello Jesenice

Sabato 25 marzo alle ore 20.30 l'Hockey Asiago si prepara ad ospitare al Pala Hodegart la squadra slovena dello HDD Sij Acroni Jesenice per la gara 3 di di semifinale Play Off del campionato AHL Alps Hockey League. La serie, al meglio delle cinque partite, è in perfetto equilibrio tra Asiago e Jesenice con una vittoria a testa nelle rispettive partite casalinghe. Il prossimo match sarà fondamentale per entrambe le formazioni, dato che regalerebbe la prima possibilità per guadagnare la finale direttamente in gara 4 (martedì 28 marzo alle 18.30 in Slovenia). La formazione altopianese si presenta con il roster al gran completo per le linee d’attacco e le coppie di terzini ormai consolidate. Ad una gara 1 dominata con grande autorità è seguita una prestazione in trasferta con luci ed ombre. In gara 2 la squadra ha lottato, è riuscita a segnare 4 gol in trasferta, ma ne ha ben subiti 6 per la prima volta in stagione, concedendo troppe occasioni di "power play" ad una formazione dal buon talento offensivo. Lo Jesenice in gara 2 sulla pista da ghiaccio amica si giocava il tutto per tutto con una reazione prevededibile, basata su grande ritmo e presenza fisica dopo la sconfitta senza appello di gara 1. Con queste premesse è lecito attendersi la classica partita da Play Off con molta tensione ed agonismo, visto l'importante posta in palio. Servità quanto mai anche l'apporto dell’Hodegart, chiamato a dare il proprio contributo per raggiungere una vittoria quanto mai determinante. I tifosi giallorossi sono già in fibrillazione per questa nuova sfida a fianco dei loro beniamini nella speranza di conquistare l'ambita finale di campionato.

